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MLB／勇士捕手驚天3響灌6分 塞爾笑稱：沒人關心我投怎樣

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士捕手達德諾今天轟出3響砲，一人打垮遊騎兵全隊。 美聯社
勇士捕手達德諾今天轟出3響砲，一人打垮遊騎兵全隊。 美聯社

今天勇士隊在主場迎戰遊騎兵隊，捕手達德諾（Travis d'Arnaud）意外成為最佳男主角，今天他扛出單場3響砲灌進6分打點，包含致勝的滿貫砲，幫助球隊以8：3氣走條子軍團，先發投手塞爾（Chris Sale）繳出7局優質先發，摘下本季第2勝。

達德諾本季截至賽前打擊狀況普普，48個打席沒有開轟，攻擊指數僅0.561，今天第2局、第5局皆敲出陽春砲，幫助球隊取得領先；遊騎兵雖然於6局上追平比數，但下個半局達德諾再轟出一發超前比分的滿貫彈，用行動宣示今天是屬於自己的夜晚。

這是達德諾生涯第二度單場3響砲，也是自1901年以來，勇士第3位球員能在單場3響砲的同時轟出滿貫全壘打，「我在繞壘的時候感覺自己像是120磅，而不是220磅，我到回本壘前都在試著忍笑，每個棒球員都該體會這種感覺。」

塞爾今天先發7局被敲出5支安打掉3分，另外送出7K，本季首次優質先發。 路透
塞爾今天先發7局被敲出5支安打掉3分，另外送出7K，本季首次優質先發。 路透

和達德諾先發搭檔的塞爾今天先發7局被敲出5支安打掉3分，另外送出7K，連兩戰投滿7局，繳出本季首場優質先發，他賽後開玩笑說：「沒有人在乎我投得如何，也沒人在乎場邊活動和吃熱狗的球迷，今晚是屬於達德諾的。」

勇士表定的先發捕手墨菲（Sean Murphy）開季就進入傷兵名單，達德諾接任主戰捕手，不過勇士隊打線絲毫不受影響，本季斧頭幫團隊打擊三圍都是全聯盟最高，並以高達7成22的勝率持續領跑全聯盟。

Chris Sale 勇士

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