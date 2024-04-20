MLB／大谷孵1個月再現得點圈安打 難挽道奇近8戰6敗
道奇隊從0：4落後追成4：4平手，還是難逃輸球命運，大都會隊第7局靠林多（Francisco Lindor）敲出超前兩分砲占據上風，最終以9：4贏球。道奇近8戰6敗，久違的是大谷翔平敲出暌違1個月的得點圈安打。
道奇此役由日籍投手山本由伸先發6局失4分（責失3分）、送出9次三振，山本在第2、3局各掉2分，讓道奇一度處於0：4落後，靠打線支援躲過敗投。
大谷此役4打數1安打，另有1保送，貢獻1打點、跑回1分、1次盜壘成功。
大谷首打席打向二壘的滾地球出局，第2打席選到保送，隨後盜上二壘，並靠赫南德茲（Teoscar Hernández）的安打跑回道奇第1分。
大谷第5局在一、二壘有人時敲出安打，送回1分打點，這僅是他本季20個得點圈打數的第2支安打。大谷前一支得點圈安打已要追溯到3月20日首爾賽首戰第8局在一、二壘有人時敲出，接下來20個得點圈打席陷入「安打荒」，直到今天才終於再現，正好相隔1個月。
道奇在第6局泰勒（Chris Taylor）滿壘時敲安挹注2分打點追平戰局，幫助山本逃敗，但美好只是曇花一現，大都會隨即在7局上由林多敲出兩分砲再度討回領先，8局上馬特（Starling Marte）滿壘敲安擴大優勢，9局林多安打開路，盜壘成功後，再靠史都華（DJ Stewart）安打跑回大都會第9分。
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