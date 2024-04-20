MLB／費城人先發投手挖到寶！ 波姆2發3分砲轟破白襪

費城人隊本周於主場碰頭目前全聯盟戰績最差的白襪隊，首戰就在攻守兩端給對手下馬威，先發投手譚波（Spencer Turnbull）7局只被敲1支安打，加上三壘手波姆（Alec Bohm）單場2發三分砲助陣，幫助費城人以7：0輕騎過關，收下近期4連勝。

今天費城人打線展現了何謂長打的魅力，7分全部是靠全壘打獲得，第1局、第3局波姆都在2出局後敲出三分砲，給予白襪新王牌克羅謝（Garrett Crochet）重擊；另一發全壘打則是莫瑞菲德（Whit Merrifield）4局下的陽春砲。

費城人隊波姆今天單場轟出2發三分砲，給予白襪隊迎頭痛擊。 路透社

波姆今天海灌6分打點，賽後以17分打點位居球隊打點王，除此之外先發投手譚波表現也絲毫不遜色，曾投過無安打比賽的他，今天前6局沒有被敲出任何安打，期間一度連續解決14名打者，直到第7局才被西茲（Gavin Sheets）敲安破功，總計7局無失分，投出2次保送、送出6K，收下本季第2勝。

譚波說：「我想過幾次，但告訴自己試著別想。」譚波是費城人輪值開季驚喜，他2月以1年200萬美金加盟費城人，並因沃克（Taijuan Walker）受傷而頂替先發，譚波4場先發有3戰無失分，防禦率僅1.23，沃克最快下周回到大聯盟，屆時譚波預計將回到中繼角色。

譚波生涯單季沒出賽超過56.2局，上季也因傷只出賽7場，費城人將其擺在中繼是為了控管局數，譚波說：「我能理解這種想法......我感覺自己跟以往一樣健康，我不關心這樣的工作量會對生理造成什麼影響，但有些事決定權不在我。」

輸球的白襪賽後也寫下一項紀錄，他們是1901年以來第7支前19場比賽得分低於38分的球隊，上一支是2004年的博覽會隊，本季至今戰績僅3勝16敗。