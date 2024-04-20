聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／太空人先發救世主回歸！ 韋蘭德6局失2分幫止3連敗
41歲塞揚名投韋蘭德（Justin Verlander）今天迎來本季初登板，在太空人隊先發出狀況時頂起戰力，繳出一場6局失2分的優質先發，也幫助球隊以5：3擊敗國民隊。
韋蘭德今年因肩傷導致春訓進度延遲2周，也錯過開季名單，經過2場復健賽，在今天重返先發，太空人開季6勝14敗，先發投手傷兵多是最大問題，團隊防禦率5.24在美聯墊底。
韋蘭德今天幫忙下修防禦率，面對國民開賽就連抓7個出局數，直到3局下才被亞當斯（Riley Adams）敲出二壘安打，再因瓦格斯（Ildemaro Vargas）的安打丟掉1分，隨後又被敲安，但接下來靠牽制出局、飛球出局，成功止血。
接下來4到6局，韋蘭德僅被敲出1支安打，但是亞當斯的陽春砲，總計78球投完6局，其中50顆好球，被敲4支安打丟掉2分，另有4次三振無保送。
太空人總教練艾斯帕達（Joe Espada）賽前就說，韋蘭德的歸隊能夠提振士氣，「他的領導能力以及在投手丘上的拚戰精神，這是球隊期待看到的。」
韋蘭德的表現也確實幫助太空人終止3連敗，太空人在2局上就靠開局連續4支安打，前3支都是二壘打，瞬間攻下3分，5局上、8局上又各追加1分，潘尼亞（Jeremy Pena）、杜邦（Mauricio Dubon）都有單場3安、1打點演出。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言