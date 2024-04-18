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MLB／太空人輪值救世主！41歲韋蘭德後天回歸本季首先發

聯合新聞網／ 綜合報導
韋蘭德周末將回歸先發戰國民。 美聯社
韋蘭德周末將回歸先發戰國民。 美聯社

太空人隊高齡41歲的塞揚名投韋蘭德（Justin Verlander）今年因肩傷缺席開季，但在2場復健賽調整手感後，確定將在本周回歸大聯盟，他將擔任後天對戰國民隊的先發投手，也是本季首度登板。

韋蘭德早早在3月5日就宣告在傷兵名單上迎來開季，休養多時近日迎來復健賽，不過他2場復健賽內容都不佳，分別是3局掉7分、4局掉6分，防禦率高達14.14，不過這位經驗老到的塞揚名投並不擔心，「健康是最重要的，我在上一場復健賽結束後感覺很好，顯然我在投球方面還有些事要改進，但這就是春訓的目的，也是復健的目的。」

太空人目前20場比賽只贏了6場，勝率是慘澹的3成，傷兵滿出來的先發輪值是一大主因，包含王牌瓦德茲（Framber Valdez）在內，一共有5名先發投手在傷兵名單，被寄予厚望的年輕投手布朗（Hunter Brown）本季防禦率高達10.54，團隊防禦率5.24位居美聯墊底。

太空人主帥艾斯帕達（Joe Espada）提到，不會對韋蘭德的回歸設定球數，不過會謹慎對待王牌的回歸，「韋蘭德回到陣容是好事，這對球隊來說很有意義，讓他步上正軌、提供吃局數能力......我知道他會想待在場上給球隊贏球機會，但我們不會為此加快他的進度。」

韋蘭德去年在交易大限前被大都會隊送至太空人，11場先發投了共計68局，取得7勝3敗防禦率為3.31，根據合約內容，如果韋蘭德本季投球局數達到140局，將會有明年3500萬美元的球員選擇權。

太空人 復健 韋蘭德

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