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MLB／逆轉你的逆轉！天使瓦德致勝安讓光芒後悔敬遠楚奧特

聯合新聞網／ 綜合報導
瓦德敲出關鍵安打，替天使隊在9局取得超前。 美聯社
瓦德敲出關鍵安打，替天使隊在9局取得超前。 美聯社

天使隊今天作客光芒隊上演了一場精彩的逆轉勝，先是自家後援投手守成失敗，但在下個半局成功突破光芒終結者費爾班克斯（Pete Fairbanks）的封鎖，靠著瓦德（Taylor Ward）的致勝安打超前比分，以5：4獲勝，也拿下系列賽勝利。

今天天使推出了開季狀況非常好的德梅斯（Reid Detmers）先發，他今天投了5.1局只丟2分，其中1分是自責分，靠著楚奧特（Mike Trout）開轟引領，退場時取得勝投資格，但接替的辛巴（Adam Cimber）也順利化解一三壘有人的失分危機。

來到8局下半，戰局風雲變色，2出局後光芒巴瑞德斯（Isaac Paredes）敲安上壘，下一棒的羅沙里歐（Amed Rosario）敲出逆轉兩分砲，反倒取得1分領先；然而天使也展現韌性，面對終結者費爾班克斯，靠著安打、保送與盜壘攻佔二三壘，瑞登（Anthony Rendon）敲安打回追平分，雖然超前分在本壘出局，但在楚奧特敬遠後，瓦德的關鍵一擊終究替球隊取得超前。

天使賽後勝率重回5成，目前在美聯西區戰績排行第2，華盛頓（Ron Washington）對於子弟兵的表現感到自豪，前一晚因再見安打輸球，做出的反彈格外令人激賞，「我們很好體會了昨晚經歷的一切，並在今天的比賽展示出來，我認為球隊發揮了應有的實力。」

瓦德則表示，光芒決定保送前一棒的楚奧特是可以預料到的，而他也沒有放過機會，「我希望他們為這個決定付出代價，雖然這番話有點摻雜個人私念，但很高興我今晚的想法是對的。」

天使 後援 楚奧特 華盛頓

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