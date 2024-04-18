MLB／開季鋸砲的勇士亞谷納醒了！本季首轟止罕見全壘打荒

去年狂轟41發全壘打的勇士隊MVP亞古納（Ronald Acuna Jr.）開季長打表現相當低迷，本季前16戰還沒敲全壘打，不過今天在勇士隊對戰太空人隊的比賽中，亞古納總算炸裂本季首轟，也幫助球隊以5：4帶走勝利。

亞古納上個賽季平均每15.7個打席就能扛出1發全壘打，不過今年開季卻有些「鋸砲」，今天第5局飛了422英呎的陽春砲是本季首轟，也終止了開季連16場、65打數沒有開轟的紀錄，「我覺得我打得很好，不過仰角有點太高了，幸運的是它最終還是順利過牆。」

Ronald Acuña Jr. blasts his first home run of the season! pic.twitter.com/EdiaF83LSr — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) 2024年4月17日

亞古納在40轟賽季的隔年開季連65打數沒敲轟，是大聯盟史上第5長的紀錄，紀錄保持者是2022年的塞米恩（Marcus Semien），他在2021年狂掃45發全壘打改寫二壘手單季紀錄，隔年卻等到第174個打數才敲出首轟。

事實上，去年亞古納開季也沒有砲聲隆隆，整個4月份敲出4轟，不過他季末強拉尾盤。9月份掃出11轟，也因此即便亞古納本季攻擊指數「僅」為0.797，總教練史尼克（Brian Snitker）也不擔心：「他在這發全壘打之前，仍舊不會亂揮壞球，並持續產出安打......能安打、能盜壘，我相信敲出首轟對他是好事。」

今天除了亞古納，手感火燙的歐蘇納（Marcell Ozuna）也敲出本季第8轟，全壘打和打點數持續領跑全聯盟，在兩人的帶動，以及攜手後援4局無失分的牛棚投手群，勇士在突破僵局第10局擊倒太空人完成客場橫掃，本季12勝5敗坐擁聯盟最佳戰績。