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MiLB／林昱珉單局失4分吞本季首敗 搭檔捕手林家正單場雙安

聯合新聞網／ 綜合報導
林昱珉。 美聯社
林昱珉。 美聯社

效力響尾蛇隊2A的旅美左投林昱珉迎來本季第3次先發，與林家正組成投捕搭檔，響尾蛇2A終場以1：5不敵紅雀隊2A，林昱珉主投4.2局丟4分，吞下本季首敗。

林昱珉前4局展現壓制力，3上被敲出長打，4上投出保送，但都以雙殺化解攻勢，形成另類的12上12下。5上林昱珉遭遇亂流，先被敲兩支安打，雖下一棒擊出滾地球出局，但接著被對手擊出右外野高飛球，隊友滑接失敗形成長打，本場首度丟分。

林昱珉運氣不佳，隨後被對方連續敲3支幸運安打，單局狂失4分，林昱珉靠飛球拿下第2個出局數後，結束投球工作。

林昱珉主投4.2局被敲7安，投出2三振1保送，失4分，賽後防禦率為6.39。林家正則是2打數2安打，有1分打點。

林家正 林昱珉

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