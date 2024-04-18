MLB／天使又一次砸錢養傷兵！史蒂文森一球未投整季報銷

根據天使隊官網報導，季前簽下的後援投手史蒂文森（Robert Stephenson）因右肘傷勢需要動刀，加盟天使後一球未投就確定本季報銷，此訊對於天使牛棚來說無疑是一大打擊。

史蒂文森是「光芒再生工廠」的最新力作，曾是大物新秀的他生涯前期起伏不定，但去年加盟光芒後，史蒂文森出賽42場繳出防禦率2.35、WHIP值0.68成績，且每9局能送出14.1次三振，堪稱下半季最有威力的後援投手之一。

史蒂文森季末獲得天使3年3300萬美元合約肯定，也被期望能成為勝利組一員，然而史蒂文森春訓階段就因為肩膀不舒服錯過開季，近日他迎來首場復健賽，沒想到首打席連續投出4壞球保送打者，史蒂文森隨即叫上球隊防護員並退場，賽後診斷是手肘問題。

本周史蒂文森對手肘進行了進一步檢查，包括聆聽第二意見，確定要動刀結束賽季，根據他與天使的合約細節，如果史蒂文森因為傷勢在傷兵名單上待超過130天，天使將獲得2027年賽季的球隊選擇權，不過這要等到2026年賽季後才能做決定。