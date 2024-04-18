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MLB／教士達比修有頸部「卡卡」 向15天傷兵名單報到

聯合新聞網／ 綜合報導
教士達比修有因頸部不適將進入傷兵名單。 美聯社
教士達比修有因頸部不適將進入傷兵名單。 美聯社

根據大聯盟官網報導，日籍名投達比修有今天因為頸部不適進入15天傷兵名單，將跳過原定周末對藍鳥隊的先發，雖然預計不會缺席太長時間，但目前球隊還尚未確定將由誰暫代輪值工作。

達比修有上一次先發是美國時間4月14日對道奇隊的比賽，他先發5局被敲4安丟掉3分，本季5場先發合計防禦率4.18，23.2局內投出22K，另外有10次保送，2024年首勝尚未開張。

教士教練席爾特（Mike Shildt）在受訪時說：「這是上頸部的問題，有點太緊繃了，只需要休息一陣子就能舒緩。」

年屆37歲的達比修有去年季初和教士簽下6年1.08億美金續約，目前來到合約第2年，他去年曾因手肘傷勢提前結束賽季，過去幾年則遭逢背部和頸部困擾，在2013年，達比修有也曾因頸部傷勢進入傷兵名單。

為了填補達比修有的空缺，教士先是從3A召回了右投手席爾特吉拉斯比（Logan Gillaspie），後者生涯在大聯盟有28場出賽紀錄，本季在3A的5場比賽共投5局，防禦率為9。

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