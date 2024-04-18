MLB／金鶯靠再見轟贏球 連5戰敲3轟以上逼近聯盟紀錄

金鶯隊今天靠著穆林斯（Cedric Mullins）的一發再見全壘打，以4：2擊敗雙城隊，也延續連5場至少敲3轟的紀錄，距離史上最高紀錄只差1場。

金鶯今天靠著1局下韓德森（Gunnar Henderson）的陽春砲先馳得點，7局下面對1：2落後，又是桑坦德（Anthony Santander）開轟追平比數。

9局下雙城派出賈克斯（Griffin Jax）登板，先三振掉桑坦德，但被蒙卡索（Ryan Mountcastle）敲出安打，接著穆林斯轟出一發右外野全壘打，帶領金鶯3連戰橫掃雙城，也是他個人生涯第1發再見轟。

CEDRIC MULLINS WALK-OFF HOMER! pic.twitter.com/stkwaUayJj — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) 2024年4月17日

金鶯今天4分全靠全壘打拿下，連5戰敲出至少3轟追平大聯盟自1900年以來的史上次高紀錄，僅輸給1987年的金鶯，當時連6場敲出至少3轟，今年的金鶯有機會挑戰自我。

而目前金鶯團隊30轟也傲視大聯盟，104分得分則是美聯最高，而金鶯隊史開季前20場比賽，從沒有超過5名打者敲出4轟，今年18場已經有6人敲出4轟以上。

「我們是個團隊。」敲出再見轟的穆林斯說：「我們有平衡的打線還能夠盜壘，讓對方有防守壓力，但當然，全壘打產量也多，我認為這是我們春訓備戰的成果。」