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MLB／大谷翔平3安猛打 道奇卻相隔262天遭完封

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平縱然打出單場3安，但敲安時壘上都沒人，道奇吞下相隔262天的完封敗。 路透
大谷翔平縱然打出單場3安，但敲安時壘上都沒人，道奇吞下相隔262天的完封敗。 路透

道奇隊組成宇宙戰隊後，攻擊火力一直旺盛，然而今天卻遭到國民隊以0：2擊敗，大谷翔平縱然打出單場3安，但敲安時壘上都沒人，吞下相隔262天的完封敗。

季後賽常客的道奇從美國時間去年7月30日以來，場場都有得分，但今天全隊敲出5支安打、1分未得，道奇隊教頭羅伯茲（Dave Roberts）表示：「我們有幾次得分機會，但總結來說，是對方投得好，一堆三振跟軟弱擊球，很明顯我們沒把球看清楚。」

而國民4支安打就拿下2分，都在1局上，阿布姆斯（CJ Abrams）的陽春砲加上梅內塞斯（Joey Meneses）高飛犧牲打，先發投手厄文（Jake Irvin）6局被敲4安，另有6次三振。

大谷翔平是道奇少數有把球看清楚的人，首局首打席就敲安，3局下敲出飛球出局，6局下則是敲安上壘，8局下再補上第3支安打，本季第3次演出猛打賞，還追加1次盜壘成功。

然而這3支安打都未能助道奇得分，前一棒貝茲（Mookie Betts）昨天5安打，今天4打數0安，下一棒弗里曼（Freddie Freeman）3打數沒敲安，包含6局下在大谷作為首名打者上壘後，敲出雙殺打瓦解攻勢。

大谷翔平4打數3安打後，打擊率上升到3成60，累積31支安打與貝茲、太空人隊亞土維（Jose Altuve）並列大聯盟安打王。

大谷翔平 道奇

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