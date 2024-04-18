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MLB／洋基賈吉滿壘致勝安退藍鳥 布恩盛讚索托：統治級表現

聯合新聞網／ 綜合報導
賈吉滿壘敲出致勝安。 美聯社
賈吉滿壘敲出致勝安。 美聯社

3連敗的洋基今天在9上靠著「法官」賈吉（Aaron Judge）滿壘適時安打，以6：4逆轉擊敗藍鳥，避免系列賽被橫掃。

藍鳥先發投手高斯曼（Kevin Gausman）開季表現差勁，今天終於找回水準，主投5局失1分。藍鳥外野手瓦修（Daulton Varsho）敲出雙響砲，幫助藍鳥7局打完4：1領先。洋基強打索托（Juan Soto）8上轟出陽春砲，這是他生涯第500分打點。

9上史丹頓（Giancarlo Stanton）也敲出陽春砲，接著洋基又靠3支安打追平比分，滿壘2出局時輪到賈吉，他敲出適時安打，送回2名跑者。9下洋基終結者霍梅斯（Clay Holmes）關門成功。

賈吉受訪時談到致勝一擊，「我前面的人都打得很好，也造就那個時刻，讓我們進入這種情境，一旦踏上球場就盡情享受，好好揮棒。」

索托今天3打數3安打，包含1發陽春砲，另外還選到2次保送，洋基總教練布恩（Aaron Boone）讚嘆這是統治級表現，索托則說，「我對這支球隊非常有信心，我們都知道我們有什麼球員，我信任所有人。」

Juan Soto 洋基 藍鳥 賈吉

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