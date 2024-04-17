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MLB／賽前就知只投5局 海盜大物新秀飆K平前中職洋投神紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
海盜新秀瓊斯升大聯盟後展現K功，今天對戰大都會再繳5局無失分7K好投。 美聯社
海盜新秀瓊斯升大聯盟後展現K功，今天對戰大都會再繳5局無失分7K好投。 美聯社

海盜新秀投手瓊斯（Jared Jones）上大聯盟後表現搶眼，尤其三振功力更是了得，今天他對大都會先發5局僅被敲1安，送出7次三振，追平田中將大2014菜鳥年寫下的紀錄，不過海盜牛棚守成失敗，最終遭大都會以3：1逆轉。

瓊斯季前是大聯盟第57號新秀，也是海盜農場第2號投手新秀，但他升上大聯盟後表現令人驚艷，今天面對大都會打線先發5局僅用59球，其中高達50球是好球，飆出7次三振，僅被敲出1安沒有失分，也是生涯首次先發無失分。

瓊斯生涯前4場先發都至少投出7次三振，是大聯盟自1893年以來第4位，前3人分別是2014年田中將大、2010年史特拉斯堡（Stephen Strasburg），以及曾來台效力過時報鷹及和信鯨的洋投雷龍（Jose DeLeon）。

不過，瓊斯前3戰分別投了89、80、85球，且都至少投到第6局，此役狀況極佳，卻僅投59球就打卡下班，不免令外界感到奇怪，但瓊斯賽後受訪時說，自己開賽前就知道只會投5局，「你們希望在未來看到我出賽，還是被強制關機？從教練告訴我的措辭，這一切都有道理，他們關心我的健康是件好事。」

海盜主帥謝爾頓（Derek Shelton）也坦言，球隊正對瓊斯的局數進行管控，「這個孩子對我們很重要，我知道當他投得這麼好，球隊卻做出這項決定勢必會引起人的關注，不過他很健康，這都在計畫內。」

瓊斯退場時尚保有勝投資格，不過海盜牛棚在7局下砸鍋，阿隆索（Pete Alonso）靠著關鍵的投手犯規保回超前分，瓊斯無緣生涯第2勝。

中職 教練 海盜

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