MLB／大谷3次得點圈機會皆「一球死」 道奇主帥：急了

在今天道奇隊以6：2擊敗國民隊的比賽中，二刀流巨星大谷翔平5個打數敲出2支安打，延續連續16場上壘紀錄，賽後打擊率提升至3成41，不過3次出局都是在得點圈有人時「一球死」，本季得點圈表現低迷，總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後也指出大谷急了。

大谷今天獲得3次得點圈打擊機會，在第2局1出局二三壘有人、第4局兩出局一二壘有人時，大谷都鎖定首球擊成二壘滾地球出局；第7局貝茲（Mookie Betts）率先敲出二壘安打上壘，大谷則敲出中外野飛球出局。

大谷本季得點圈19打數僅1安，打擊率來到慘澹的0成53，生涯得點圈成績則相當亮眼，打擊率為2成89、攻擊指數為1.036，累積45發全壘打。

主帥羅伯斯就指出，大谷在得點圈有人時揮棒會變得更積極，「我會說翔平在打擊區顯然是非常有攻擊性的人，但如果多看幾球，他能做得更好......我覺得他在得點圈的積極度比平時還高，我們得緩一緩，以改善這個問題。」

不過根據進階數據，大谷今天3次得點圈出局其實運氣都不太好，三顆出局的擊球初速分別為107.7英哩、96.9英哩、97英哩，都屬於大聯盟官方認定的「強勁擊球」，其中107.7英哩的滾地球更是全場初速最高的一顆球。