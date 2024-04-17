MLB／勇士明星二壘手腳趾骨折成傷兵 大谷好友有望頂替

勇士隊好衰！繼上禮拜王牌投手史泰德（Spencer Strider）因手肘韌帶手術整季報銷，本周再度折損一大戰將，明星二壘手奧比斯（Ozzie Albies）近日對戰太空人隊的比賽中遭觸身球砸中腳趾，賽後診斷出骨折，確定將進入傷兵名單。

奧比斯昨天遭到太空人先發投手亞里蓋提（Spencer Arrighetti）砸中右腳趾，雖然後續打滿整場，但賽後X光顯示骨折，接下來將進入10天傷兵名單，預計缺席數周，好消息是不用動手術，「我對這次傷勢無能為力，我只希望迅速康復，並再次出發。」

奧比斯本季打擊率為3成17，附帶2轟、14打點，是斧頭幫打線的中流砥柱，勇士主帥史尼克（Brian Snitker）說：「這只是又一次的壞運氣，奧比斯是全明星，也是很難取代的人，但我對補上的人感到樂觀。」

在奧比斯缺陣的這段時間，勇士可能拉上吉洛梅（Luis Guillorme）或過去曾效力天使隊的大谷好友佛列契（David Fletcher），一切將視對戰組合而定，佛列契去年季後被交易至勇士，目前在3A的13場出賽打擊率為2成80，守備多功能性將帶給球隊調度彈性。