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MLB／大谷翔平得點圈打擊率超慘 道奇教頭：擊球沒問題
道奇隊日籍球星大谷翔平開季至今打擊率0.338，但得點圈打擊率只有0.063，道奇教頭羅伯斯（Dave Roberts）受訪時表示不擔心這個問題。
道奇昨天面對國民，大谷翔平3打數1安打，7下2出局一、二壘有人時，他擊出中外野飛球被接殺。大谷本季77打數擊出26支安打，打擊率0.338，整體攻擊指數（OPS）1.033，仍相當頂尖，不過得點圈打擊率僅0.063。
羅伯茲今天賽前受訪時被問到此事，他表示沒注意到，並覺得這只是小樣本，「昨晚比賽得點圈有人時，他有擊球初速100英里以上的擊球，雖16打數1安打不理想，但他如果整季都像這樣揮棒，應該不會有問題。」
羅伯茲還提到，「我記得好幾次壘上有人他敲平飛球，好幾次打到全壘打牆前。」
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