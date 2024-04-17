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MLB／遭女子指控性暴力證實虛構 包爾告對方詐欺：我想要工作

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
前塞揚強投包爾因性暴力事件遭到大聯盟封殺。 法新社
前塞揚強投包爾因性暴力事件遭到大聯盟封殺。 法新社

前塞揚強投包爾（Trevor Bauer）因涉及與多名女性性暴力案有關，遠離大聯盟，但其中一件指控被法院判定為虛構，該名女子指控自己因包爾關係而懷孕，被陪審團判斷為詐欺罪。

一名叫做艾斯曼紐（Darcy Adanna Esemonu）的女子指控，曾在2020年遭受包爾性暴力，甚至導致她意外懷孕，並在2023年提起訴訟，而當時包爾委任律師則指出，那是一起雙方同意的性關係，並反告艾斯曼紐詐欺，企圖藉由醜聞威脅取得額外金錢。

而亞利桑那州的大陪審團在上周作出裁決，艾斯曼紐對包爾及另一名男性都有詐欺行為，其中包爾案件中，艾斯曼紐在對懷孕以及流產等內容都是不實陳述。

ESPN也掌握到警方的證據顯示，艾斯曼紐一開始說自己是流產，後來才說是被逼墮胎，但提供的醫療紀錄卻無法證明自己曾經懷孕，而包爾的律師則指出，艾斯曼紐曾跟包爾要求360萬美元，遭拒後才提起訴訟。

包爾也很快在今天上傳影片到個人 YouTube頻道，他表示：「這些女人跟他們的律師，都企圖透過媒體上不具名的指控攻擊我，好拿走我的錢。」

包爾指出，事到如今，自己不知道還能如何證明自己的無辜，「我沒做那些被指控的事情，而且也經過這些社會制度的認證，無論是法院、法官等，都證明我沒做。」

包爾也指出，只要有任何證據存在，自己一定會被起訴，「但這從未發生，我還能如何證明這只是一起大規模的謊言？這真是太瘋狂了，我到底什麼時候才能要回原本的工作，繼續過生活？」

包爾在2021年因捲入性暴力案遭大聯盟默契封殺，隨後被道奇釋出更一度轉戰日職橫濱隊，去年10月與其中一位指控他毆打及性侵的女性達成和解，今年仍在等待重返美職的機會。

包爾 大聯盟 道奇

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