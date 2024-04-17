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MLB／費城人蘇亞雷斯112球締造完投完封 教頭有預感

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
費城人隊左投蘇亞雷斯對洛磯投出完封勝。 美聯社
費城人隊左投蘇亞雷斯對洛磯投出完封勝。 美聯社

費城人隊左投蘇亞雷斯（Ranger Suarez）今天投出大聯盟本季第2場完投完封，也是生涯第2次，他面對洛磯隊投完9局無失分，且有8次三振，加上哈波（Bryce Harper）、瑞爾穆托（J.T. Realmuto）開轟，以5：0拿下勝利。

蘇亞雷斯雖然全場被敲出7支安打，但就是沒掉分，另有8次三振、1次四壞保送，只用112球就投出完投完封，近期連續18局沒有掉分，也是隊史自去年羅倫佐（Michael Lorenzen）無安打比賽後，再次出現完投完封勝。

1局下瑞爾穆托的2分砲就給予蘇亞雷斯支援，而哈波先在6局下敲出1分打點二壘打，8局下又補上一發2分砲，全場4打數2安打、3分打點。

總教練湯姆森（Rob Thomson）表示，蘇亞雷斯整季都表現驚艷，今天投球很有效率，球質、控球都很好，很快抓到出局數，4局投完才40幾球，「就覺得他應該會投到很後面的局數，做些瘋狂的事。」

瑞爾穆托

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