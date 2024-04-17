MLB／霍納9局跑壘續命 小熊3連勝

只剩下1個出局數的機會，小熊隊二壘手霍納在9局上大膽靠暴投連闖兩個壘包，跑回追平分，進而在11局敲出超前安打，幫助小熊以3：2逆轉擊敗響尾蛇隊，推進3連勝、取得本季第10勝。

小熊昨帶著1：2落後進入第9局，靠霍納、陶克曼安打攻占1、2壘，但小熊距離輸只差1個出局數，投手金凱爾此時發生暴投。這球彈飛第一時間，響尾蛇捕手莫瑞洛還沒搞清楚球去向，霍納一口氣連跑兩個壘包跑回追平分，經過挑戰後維持原判。

2：2進入延長賽，霍納11局上攻擊大壞球，再敲超前安打，搶盡戲分。

小熊教頭康索賽後大讚霍納表現，「那個跑壘太精采，從一開始就全速衝刺、完全沒降速，看得出來他是有計畫要拚本壘。」霍納坦言，腦中已有劇本，「特別是已經兩出局，我想著絕對要得分，除非有人擋我，不然我絕對會拚本壘。」