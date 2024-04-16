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MLB／沒人要花6億美元看保送 紐媒批索托該改變心態

聯合新聞網／ 綜合報導
索托開季繳出好表現，卻仍遭紐媒批評。 路透
索托開季繳出好表現，卻仍遭紐媒批評。 路透

洋基休賽季找來天才強打索托（Juan Soto），與「法官」賈吉（Aaron Judge）組成可能是全聯盟最可怕的搭檔之一。儘管賈吉開季以來打擊陷入嚴重低潮，不過索仍是本季聯盟最好的打者之一，目前擊出3轟、15分打點，打擊三圍.328/.457/.516，攻擊指數0.973，幫助洋基暫居大聯盟龍頭寶座。

日前洋基與守護者雙重戰的第2戰中，索托敲出本季第3轟，幫助洋基以8：2獲勝。賽後受訪時他表示，「我只是試著做好我的工作，我要做的就是想辦法多上壘，讓賈吉發揮他的能力。每當我有機會給對手造成威脅，我就會努力去做，但這是整個團隊的努力，我們都是一起完成這些事情的。」

然而這份言論去惹來紐約電台《WFAN》主持人里卡塔（Sal Licata）的批評，認為索托不是洋基所要的「那個人」，抨擊他的工作不該只是想要選到保送而已。

「索托的意思是，他的工作就是上壘然後其他的交給賈吉。我來告訴你，根本不是這樣！兄弟，你的工作不是選保送。你不會花5億或6億美元（約新台幣195億）只為了在關鍵打席選保送。」里卡塔說。

里卡塔認為，索托在球場上的心態必須改變，如果他想要將自己的潛力發揮出來，並爭取到下一份大合約的話。

「有些時候他需要在關鍵時刻做出表現，我指的不是選保送。如果我想在休賽季簽下他，這會是我是否願意給他6億美元的重要因素。我希望他成為球隊想要的『那個人』，而不是一個說自己的工作是為了賈吉上壘的人。」里卡塔補充道。

洋基今在客場對陣藍鳥，先發投手吉爾（Luis Gil）控球失控，單場投出7次四壞保送，打線也遭到藍鳥先發投手巴西特（Chris Bassitt）壓制，最終洋基1：3輸球。索托本場比賽3打數0安打，選到1次保送，至於賈吉則是4支0吞下2K，打擊率跌到.194。

台幣 失控 指數 紐約

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