MLB／派投手代跑衝本壘撞傷右肩 洛磯教頭解釋調度：他夠快

洛磯今天與費城人交手，9局上洛磯派先發投手弗里蘭（Kyle Freeland）代跑，結果他在本壘攻防戰時與對手相撞，當下立即回休息室檢查，洛磯最後還在延長賽第10局以1：2輸球。

9局上兩隊1：1平手，洛磯2出局攻占二壘，洛磯決定派弗里蘭代跑，費城人投手霍夫曼（Jeff Hoffman）先發生暴投，讓弗里蘭上三壘，接著霍夫曼敬遠瓊斯（Nolan Jones），洛磯一、三壘有人。

隨後輪到落磯蒙特洛（Elehuris Montero）打擊，霍夫曼投出的球提前落地，費城人捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）沒擋住球，弗里蘭衝往本壘，但瑞爾穆托迅速撿球並傳給補位的投手霍夫曼，弗里蘭和霍夫曼發生衝撞導致右肩不適，最終還被判定出局。

Runner is out. Inning over. Game is still tied. pic.twitter.com/hpv4TFOsX7 — Todd Zolecki (@ToddZolecki) 2024年4月16日

洛磯總教練布雷克（Bud Black）賽後透露弗里蘭無大礙，他也解釋這項調度，「我們要努力贏得比賽，弗里蘭是一名運動員，他能敲安、能跑，是我們最快的球員之一。」