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MLB／換錯投手計時怎麼算？馬林魚教頭吵到被趕出場

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
馬林魚隊教頭舒馬克（右）跟主審迪亞茲吵到被趕出去。法新社
馬林魚隊教頭舒馬克（右）跟主審迪亞茲吵到被趕出去。法新社

巨人隊今天以4：3擊敗馬林魚隊，巨人在第8局的換投烏龍，究竟是否已經構成超時，讓馬林魚教頭舒馬克（Skip Schumaker）吵到被趕出場，直到賽後還是直言：「真的太扯了！」「我需要一個解釋」。

爭議場面出現在8局下，巨人在兩出局、一壘有人時決定換投，左投羅傑斯（Taylor Rogers）從外野牛棚區走出，人已幾乎要走到內野，巨人教頭梅爾文（Bob Melvin）趕緊示意不是他，他要換的是終結者杜瓦（Camilo Doval）。

羅傑斯走回牛棚區，換杜瓦上丘，隨後畫面就見舒馬克上場與主審爭論，最終遭到驅逐出場。

舒馬克賽後還原狀況，自己不是對換投錯誤有意見，而是質疑經過此一插曲，巨人換投已經超時，「當時他是要換右投，但左投走了出來，我不知道他是叫錯人或是投手自己搞錯，但羅傑斯出來時，投球時鐘就應該啟動，而不是還讓後面的投手有多餘時間可以準備。」

舒馬克說，自家後援投手上場時，已經好幾次因為超時被記1壞球，他認為巨人當時狀況也已經超時，「不管他們是為何搞錯人，我沒意見，我不在乎這個，我在乎的是之後的事，事實就是他們得到了多餘的時間，我是因為這件事和裁判爭論。」舒馬克表示，「我不該因此被驅逐出場，真的太扯了，我需要一個解釋。」

主審迪亞茲（Laz Diaz）指出，梅爾文看到羅傑斯走上來後，馬上向裁判表示不是他，在杜瓦走出牛棚區後，一壘審開始計時，舒馬克爭取超時，但根據裁判當時的計時還剩50秒，並未違規，「我們有和我們的主管確認，他們說會針對這個狀況再討論，因為之前沒發生過。」

至於為何將舒馬克趕出場？迪亞茲說：「因為他持續針對投球時鐘吵個不停，這是我將他驅逐出場的原因。」

巨人 牛棚 馬林魚

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