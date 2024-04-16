MLB／鄧愷威3場中繼 全投3局以上

塞揚強投史奈爾撐不長局數，台灣投手鄧愷威再一次扮演巨人隊的局數救星，昨中繼3.2局失2分，挨了兩發陽春砲，大聯盟生涯至今3場登板都是3局以上的長中繼，巨人終場以4：9不敵光芒隊。

史奈爾因較晚簽約，開季較慢投入戰線，前一場已是短局數先發後靠鄧愷威接手戰局，昨再度「同捆包」出賽，史奈爾投4局狂失7分，鄧愷威第5局登板，巨人已1：7落後。

鄧愷威在第6局、第7局各挨1發陽春砲，第8局續投，連續抓下兩個出局數後換投，此役以3.2局被敲4安打、失2分收工，有1次三振、沒有保送，共用39球、23球好球，賽後防禦率6.30。

道奇球場上演「日本內戰」，教士隊達比修有先發5局失3分，3打席壓制大谷翔平、對他賞2K，道奇投手群14次保送釀禍，終場3：6不敵教士。