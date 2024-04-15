MLB／道奇火球男米勒受傷 道奇主帥：將從小聯盟拉上赫特

道奇25歲火球男米勒（Bobby Miller）因右肩發炎，昨被放進傷兵名單，球隊先發輪值出現空缺，道奇教頭（Dave Roberts）表示赫特（Kyle Hurt）將有機會頂替米勒的空缺。

米勒本季出賽3場，成績1勝1敗、防禦率5.40，11.2局投球中狂飆18次三振，三振率相當高。在接受核磁共振檢查後，結果顯示沒有結構性損傷，他表示，「右肩的傷勢沒有很嚴重，過去也曾遇到類似的發炎情形，希望本週能夠恢復投球訓練。」

談及米勒的傷勢，總教練羅伯斯（Dave Roberts）說道，米勒將在5-7天後進行傳接球，然後重新評估他的肩膀傷勢。他也表示會從小聯盟拉人上來頂替米勒的空缺，赫特（Kyle Hurt）在球隊的雷達範圍內，赫特本季在大聯盟出賽2場，成績0勝1敗，防禦率1.93，在4.2局投球中送出3次三振。