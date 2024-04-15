MLB／只能撐5局？山本由伸初期用球數過多 道奇主帥：仍在尋找解答

道奇隊日籍強投山本由伸前日面對教士的比賽主投5局失3分，無關勝敗。開季至今4場先發最多只投到5局，開賽之初用球數經常過多，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）坦言還在尋找這個問題的解答。

山本由伸在二度對上教士的比賽中首局面對教士強打馬恰多（Manny Machado）遭擊出兩分砲，第2局又被韓籍好手金河成敲陽春砲。雖投滿5局但就用了91球，用球數過多導致目前仍未投超過5局。

針對自己用球數經常過多的問題，山本由伸表示，「雖然這是本季第2次對上教士，但他沒有很在意這一點，而是專注在投球表現上。這場面對很多教士打者都投到滿球數，若能先投出好球取得球數領先會更好。希望下一次登板能好好表現，盡可能投長局數，為球隊做出貢獻。」

主帥羅伯斯則是認為，「山本還在摸索自己的投球節奏，這只是他的第4場先發，所以我不知道為何他在前幾局投球數總會過多，但隨著比賽的進行他會逐漸穩定，我也會深入研究這個問題，但目前我還沒有答案。」