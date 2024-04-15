MLB／「法官」怪力三分砲做白工 洋基遭守護者再見無緣橫掃
洋基與守護者系列賽第三戰，儘管「法官」賈吉（Aaron Judge）敲出怪力三分砲，索托（Juan Soto）和史坦頓（Giancarlo Stanton）皆有雙安表現，球隊仍在延長賽被守護者吉曼尼茲（Andres Gimenez）擊出再見高飛犧牲打，最終洋基以7：8輸球，中斷2連勝，無緣在此系列賽橫掃守護者。此戰是洋基在至少得到4分情況下的首敗，先前球隊取得10勝0敗的戰績。
洋基在3局上半靠著「法官」敲出飛行距離450英呎的怪力三分砲先馳得點，這是他本季第3轟；但下個半局守護者立刻有所回應，拉米瑞茲（Jose Ramirez）回敬一發兩分砲，幫助球隊追至1分差。
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兩隊前5局打完戰成4比4平手，隨後陷入僵局，直到8下守護者攻勢再起，弗洛里歐（Estevan Florial）打出陽春砲，幫助球隊超前比數；然而洋基也立刻在9局上還以顏色，沃爾普（Anthony Volpe）敲出帶有1分打點的二壘安打，再度形成5：5平手，進入延長賽。
洋基10上靠著瑞佐（Anthony Rizzo）的適時安打，取得7：5領先，但下個半局洋基派出佛格森（Caleb Ferguson）關門，他卻砸鍋先被對手追平比數，接著在1出局一三壘有人時，被吉曼尼茲（Andres Gimenez）打出再見高飛犧牲打，最終洋基以1分之差輸球。
談到10局下的逆轉，守護者教頭佛特（Stephen Vogt）表示，「我們不會放棄，這也是我聽到球員們在返回休息室時大喊的其中一件事，這就是這支球隊的特點。」洋基隊教頭布恩（Aaron Boone）也說道，「這是一場艱難的比賽，當你在比賽中努力奮鬥並取得領先時，我們有許多機會卻沒能把握，這總是很困難的。」
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