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MiLB／控球再度大走鐘！ 藤浪晉太郎3保送丟3分1人都沒解決

聯合新聞網／ 綜合報導
日本火球男藤浪晉太郎今控球再度大走鐘。 黃婕瑀
日本火球男藤浪晉太郎今控球再度大走鐘。 黃婕瑀

效力大都會3A的日籍火球男藤浪晉太郎今天在對上紅襪3A的比賽中迎來本季第5場出賽，但此戰他一個人次都沒有解決，就送出3次保送狂丟3分，在3A累積4局投球中有高達7次四壞保送和2次觸身球保送，每局被上壘率高達2.25。日媒《Full-Count》直言，這種成績想上大聯盟，恐怕非常困難。

旅美生涯來到第3年的藤浪晉太郎，休賽季以一年335萬美元附帶85萬美元激勵獎金的合約加盟大都會，大都會是他在美職所效力的第3支球隊，也與千賀滉大成為隊友，不過他因為春訓防禦率高達12.27，直接被下放大都會3A。

在今天比賽中，藤浪晉太郎於3局上2出局滿壘時登板，但一上場就丟出連續4顆偏離好球帶相當多的壞球保送，接著又被敲出一壘安打。隨後藤浪又發生暴投讓跑者推進至二、三壘，自己再連續送出2次保送，最終一人都沒解決就黯然退場。

接替登板投球的隊友又被敲出帶有2分打點安打，這兩分都要算在藤浪頭上。最終藤浪晉太郎此戰投20球只有5顆好球，控球暴走的老毛病再現，被敲出1支安打，投出3次四壞保送與1次暴投，失掉3分，賽後防禦率為9.00。

去年大聯盟官網在12月盤點5位有機會在新球季為新東家關門的投手，藤浪也在其中，報導中提到「想要成為一位可以終結比賽的後援投手，藤浪還有一道障礙必須清除，就是他的控球。但如果這個部分可以修好，他的能力會是終結者等級，每天能投到103哩的投手，可不是那麼好找。」如今看來可以說是相當準確，藤浪能否修好他的控球，將影響他能不能重回大聯盟。

後援 日媒 日本

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