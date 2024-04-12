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MLB／大谷翔平與FBI見面當天夯本季首轟 日網：為他鼓掌

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平。 路透
大谷翔平。 路透

道奇隊日籍球星大谷翔平的前翻譯水原一平，今天被爆出盜竊大谷帳戶多達1600萬美元。《洛杉磯時報》指出，大谷這段期間盡全力配合調查，甚至在聯邦調查局（FBI）探員訪問當天，敲出本季首支全壘打，令不少球迷難以置信。

該報導引述檢察官艾斯特拉達（Martin Estrada）說法，大谷全力配合調查，除讓FBI調查自己的手機外，4月3日4日有和FBI探員會面。值得一提的是，大谷這兩天都有出賽面對巨人隊，還在4日比賽擊出個人本季首轟。

報導傳回日本後，日本球迷紛紛讚嘆大谷，「這種情況下，他的表現令人難以置信」、「要為他的心理素質鼓掌」、「就算發生這麼驚人的事情，他仍繼續打球」。

檢察官今天公布起訴內容，水原一平面臨一項銀行詐欺罪的指控。檢方掌握電話錄音顯示，水原在與銀行員的通話當中，水原給出大谷個人資料，向銀行謊稱自己就是大谷，藉此讓銀行核准大筆匯款。檢方強調：「大谷在這案件當中被視為受害者。」

大谷翔平 水原一平

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