MLB／MVP找回長打了！「紅人殺手」葉力奇登國聯全壘打王

釀酒人隊明星外野手葉力奇（Christian Yelich）近年有「鋸砲」現象，雖然數據仍舊是聯盟平均之上，但和全盛時期的MVP成績有不小落差，不過開季至今他火力大爆發，今天對紅人隊敲出本季第5轟，幫助球隊以7：2踢館成功，賽後也登頂國聯全壘打王。

葉力奇在2018、2019兩季分別敲出36轟、44轟，並連2年在國聯MVP票選排名前2，是當時聯盟最可怕的打者之一，然而在疫情縮水賽季後，他的打擊型態彷彿換了一個人，沒有一年再敲出20發以上全壘打，這段期間內標準化攻擊指數（OPS+）為112，和2019年生涯最高的179(OPS+)相比，猶如從神間落入凡間。

去年葉力奇睽違3年再度繳出攻擊指數破0.8的賽季，休賽季調整擊球仰角後本季成績更上一層樓，今天他對紅人敲出近5戰第3轟，打回2分打點，本季累積5轟，和貝茲（Mookie Betts）、歐蘇納（Marcell Ozuna）並列國聯全壘打王。

雖然樣本數並不多，不過葉力奇的成績是絲毫沒有「灌水」成分，攤開進階數據一看，葉力奇的預期加權上壘率、擊球初速、強擊球比例都是聯盟前段班水準，不僅大勝往年，更比MVP賽季還亮眼，「我們喜歡有形的數字，因為它比較有實感，但它幫助我認知到：『只要堅持這個過程，事情就能好轉。』」

除此之外，葉力奇對紅人可說是打得得心應手，生涯3次完全打擊都是對紅人的比賽時出現，119場對戰累計敲出25轟，攻擊指數高達.916，在他的帶領下釀酒人也奪下2連勝，目前8勝3敗位居國聯中區第2。