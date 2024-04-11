MLB／教士新任王牌？希斯優質先發擒小熊笑納轉隊首勝
教士隊季前向白襪隊收購強投希斯（Dylan Cease），期望他能填補塞揚獎得主史奈爾（Blake Snell）的離隊空缺，前2戰無緣勝投的他今天對戰小熊隊繳出6局無自責分好投，幫助球隊以10：2大勝，收下個人轉隊後首場勝投。
希斯本季前2場先發都是對巨人，分別是4.2局掉3分、6局掉2分，今天再度力投6局，僅被敲出2支安打，送出2次保送，掉2分是因布許（Michael Busch）的全壘打，不過在此之前金河成發生了失誤，因此都是非自責分，另外還有7次三振。
今天希斯的速球均速高達97.2英哩，極速高達99.6英哩，根據統計，這是他從2022年6月6日先發以來的最快球速，「首爾系列賽後我們有幾周的時間讓自己重新振作起來，一切都很順利，每次踏上投手丘我都感覺自己變更強了。」
教士隊主帥席爾特（Mike Shildt）則驚嘆於希斯的投球武器庫，他說：「我有幸在球場邊觀看比賽，這讓我有機會看見這些傢伙的驚人天分，看著像希斯這樣的投手，我被他充滿尾勁的速球、到了很晚才橫移的滑球所震懾。」
教士今天擊敗小熊，取得系列賽勝利，同時也是球隊本季首個系列賽勝利，接下來休息一天後將作客道奇隊。
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