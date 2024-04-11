MLB／現役球員砲轟30隊第15人 洋基隊怪力男史丹頓達陣

洋基隊怪力男史丹頓（Giancarlo Stanton）今天砲轟老東家馬林魚隊，6局下陽春砲攻下全隊第1分，完成對大聯盟30隊開轟的紀錄，成為現役球員第15人，不過洋基終場2：5落敗、終止4連勝，馬林魚終於拿到本季第2勝。

洋基先發投手史卓曼（Marcus Stroman）投5局失4分吞敗，重傷害是3局上被馬林魚3棒柏格（ Jake Burger）轟出3分砲，史丹頓6局下砲轟馬林魚第2任投手霍恩（Bryan Hoeing），雖寫下難得紀錄，但無法改變戰局。

Giancarlo Stanton has officially homered against all 30 MLB teams pic.twitter.com/xHkrkht42T — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) 2024年4月11日

馬林魚去年以外卡身分闖進季後賽，今年開季卻吞下9連敗，儘管最近4戰打出2勝2敗，目前2勝11敗仍是大聯盟最慘。

史丹頓2010年展開大聯盟生涯，效力馬林魚8個球季，2017年59轟創下個人單季新高，奪下第2座國聯全壘打王，隔年轉戰洋基。

史丹頓今天揮出中右外野方向393英尺全壘打，本季第4轟也是生涯第406轟，其中267轟在馬林魚締造，仍是老東家最多轟紀錄保持人。