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MLB／千呼萬喚始出來！ 金鶯宣布升上聯盟頭號新秀哈勒戴

聯合新聞網／ 綜合報導
金鶯確定將升上聯盟頭號新秀哈勒戴。 法新社
金鶯確定將升上聯盟頭號新秀哈勒戴。 法新社

根據《ESPN》知名記者帕桑（Jeff Passan）報導，金鶯隊將升上百大新秀之首哈勒戴（Jackson Holliday），預計將擔任球隊未來的先發二壘手。

身為2022年大聯盟選秀狀元的哈勒戴是前紅雀7屆明星外野手麥特哈勒戴（Matt Holliday）之子，運動天賦驚人的他完全繼承父親的優良基因，上賽季在小聯盟連跳三級，不到20歲就已經在3A出賽，在《Baseball Prospectus》、《棒球美國》、大聯盟官網三大新秀榜單上都高居第一。

哈勒戴季前獲邀參與春訓表現也相當搶眼，累積2轟、6打點，攻擊指數破0.9，不過令外界意外的是，他最終還是從小聯盟開季，根據總管艾里亞斯（Mike Elias）說法，球隊希望他能多累積對高階左投的經驗，以及精進二壘守備。

本季哈勒戴在小聯盟3A打出屠殺級成績，出賽10場敲出2轟，攻擊指數高達1.077，保送還比三振多，用行動證明自己在小聯盟已經無須練功，最終在開季兩周後順利登上大聯盟，球隊現任游擊手是去年的新人王韓德森（Gunnar Henderson），哈勒戴未來將主守二壘，目前金鶯的二壘手累積打擊率僅2成06。

起初外界認為金鶯將哈勒戴放在小聯盟是為了壓年資，但如今也證實了沒有這個打算，哈勒戴今年還是能獲得一年完整年資。此外，根據大聯盟前年開始的規定，只要哈勒戴季末入選新人王票選的前三名或是賽揚前五，金鶯就能獲得額外獎勵選秀權。

新人 榜單 美國 金鶯

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