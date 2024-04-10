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MLB／大谷沒轟照寫百年紀錄 葛拉斯諾7局14K沒保送更狂

MLB／大聯盟新球衣又出包！老虎球員滑回本壘褲子誇張破洞

聯合新聞網／ 綜合報導
老虎格林(左)滑回本壘。 美聯社
老虎格林(左)滑回本壘。 美聯社

老虎今天作客海盜，9上打下4分大局，以5：3逆轉比賽，中止3連敗。老虎外野手格林（Riley Greene）是本場最大焦點，不只上演沒收全壘打美技，9上滑回本壘時褲子破洞，讓休息室充滿笑聲。

5下兩出局一壘有人時，海盜打者海耶斯（Ke'Bryan Hayes）將球扛向左外野，格林精準判斷起跳時機，將全壘打球沒收。

9上老虎以1：3落後，格林選到保送率先上壘，再因隊友被觸身球上得點圈，接著烏謝拉（Gio Urshela）敲安，他滑回本壘得分，但褲子直接誇張破掉，回休息室慶祝時被隊友們取笑。老虎接著再靠2支安打進帳2分，終場以5：3贏球。

大聯盟本季推出新球衣，由Nike設計，Fanatics生產，不過新球衣春訓期間就爆發爭議，例如球褲太過透明和球衣字體印歪等，這是老虎球衣今年首次出包，網友們也痛批球衣製造商，紛紛留言標註「Fanatics Sucks（噁心）」。

海盜 老虎

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