MLB／美國桃猿！教士0：8逆轉勝小熊 塔提斯：太不可思議了

中華職棒樂天桃猿隊上周克服0：8落後，逆轉擊敗中信兄弟隊。教士隊今天主場迎戰小熊隊，同樣陷入0：8落後，結果靠著6下7分大局，加上塔提斯（Fernando Tatis Jr.）8下逆轉兩分砲，以9：8拿下勝利。

日籍強投達比修有2上遭遇亂流，單局對上9人次，失掉4分，他投完3局就退場休息。4上小熊攻勢再起，莫瑞爾（Christopher Morel）和史旺森（Dansby Swanson）接連敲出長打，灌進4分，取得8：0領先。

教士打線6下展開反撲，柯朗沃斯（Jake Cronenworth）先夯兩分砲，金河成敲出兩分打點三壘安打，坎普薩諾（Luis Campusano）擊出滾地球再添1分，波賈茲（Xander Bogaerts）也轟出兩分砲，個人本季首轟出爐。

8下兩出局一壘有人，塔提斯相中小熊終結者阿佐雷（Adbert Alzolay）的84.8英里滑球，一棒掃出左外野大牆逆轉戰局，教士終結者蘇亞雷斯（Robert Suarez）9上守住勝利。

Fernando Tatis Jr. for the lead!



The @Padres have stormed all the way back from 8-0 down! pic.twitter.com/inwjsDx0Mn — MLB (@MLB) 2024年4月9日

今天是教士沛可球場（Petco Park）成立20周年，塔提斯用球棒慶祝，他受訪時表示，「太不可思議了，我們當時0：8落後，但從未放棄過。我們對抗難以應對的球路，展現好的打擊，兄弟們開始改變局勢，始終相信彼此，而我就是最後一擊。」