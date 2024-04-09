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MLB／天使14安「遮光」 楚奧特開砲但跨季已連10轟沒滷蛋
天使隊「神鱒」楚奧特（Mike Trout）又開砲，今天面對光芒隊在第3局敲出陽春砲、本季第5轟，離奇數據是他已經跨季連10發全壘打都是陽春砲。
天使今天以7：1擊敗光芒，打線爆發14支安打，連瑞登（Anthony Rendon）都繳出本季首次「猛打賞」；楚奧特單場3安打，第1局敲三壘打、第3局敲全壘打、第8局敲一壘打，只差二壘打就是完全打擊。
楚奧特首局就以三壘打幫助天使首開紀錄，瓦德（Taylor Ward）補上安打送回第2分；第3局在兩出局時輪到楚奧特打席，掃向中外野的陽春砲，飛行距離423呎，本季第5轟出爐。
楚奧特5轟在全壘打榜上並列領先，神奇數據是這5轟都是陽春砲，且去年賽季最後5轟也都是陽春砲，等於已經跨季連敲10支陽春砲。本季同樣已敲5轟的紅襪隊歐尼爾（Tyler O'Neill），也是5發陽春砲。
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