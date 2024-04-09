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MLB／1969「奇蹟大都會」奪冠成員 傳奇捕手格羅特過世

台灣醒報／ 台北報導
大都會隊傳奇鐵捕格羅特逝世，享壽81歲。 美聯社
大都會隊傳奇鐵捕格羅特逝世，享壽81歲。 美聯社

MLB大都會隊傳奇捕手離世！據外媒報導，大都會傳奇鐵捕格羅特8日歷經手術後、呼吸衰竭去世，享壽81歲，這位鐵捕在大都會隊度過大半的職業生涯，穩定且擅於搭配年輕投手的特質，讓格羅特備受團隊及球迷愛戴，他率隊在1969年拿下隊史第一冠，於1992年入駐球隊名人堂。大都會老闆科恩表示，團隊與格羅特的家人同在，感念這位球隊骨幹的貢獻。

傳奇鐵捕格羅特

根據《紐約郵報》報導，MLB大都會前捕手格羅特8日在德州奧斯汀的醫院，歷經心臟手術後呼吸衰竭過世，享壽81歲。其妻子謝莉爾發文、向所有格羅特的粉絲表示，在8日失去了心愛的捕手，格羅特正如大家所認識的他，進行艱苦戰鬥到最後一刻，最終與耶穌一起回天家，並感謝所有球迷粉絲一直以來的回憶與支持。

大都會老闆科恩也發布聲明，格羅特是大都會隊歷史極其重要的一員，他的去世讓人難過，球團會與格羅特的家人同在、思念這位傳奇鐵捕。科恩在文中稱呼格羅特是「年輕大都會的骨幹」，而格羅特的貢獻完全配得上這個美譽。

大都會的骨幹

據《CBS體育網》報導，格羅特被視為是那個時代最好的捕手，他以年僅24歲的稚齡、被交易到大都會隊，迅速承擔起本壘後方的指揮重任，隨即展現了過人的防守能力與引導投手的天賦，1968年更繳出高達三成打擊率，榮獲當年明星賽先發捕手殊榮、是大都會隊史第2位在明星賽先發的選手。

隔年的格羅特防守能力更上層樓，繳出高達9成91的守備率、盜壘阻殺率高居國聯第2，同時，他率領年輕的投手群克服萬難，逆襲美聯冠軍的金鶯隊，取得大都會隊史首冠（該批成員也被稱為奇蹟大都會），引導隊友以及出色的防守價值，讓格羅特被眾人視為奪冠關鍵。

與格羅特合作過的名單一字排開相當豪華，包含12屆全明星的「驚奇湯姆」西佛、「投手聖經」萊恩、大都會名人堂成員庫斯曼。庫斯曼就曾經盛讚過格羅特，認為與他合作是最美好的事，而另一位傳奇鐵捕、名人堂選手本奇更說過，若自己與格羅特效力同一支隊伍，自己會去守三壘，因為本壘板後必須交給格羅特鎮守。

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名人堂 大都會 明星賽

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