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MLB／官方稱多名強投受傷與計時器無關 柯爾嗆：不負責任

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基王牌投手柯爾。 美聯社
洋基王牌投手柯爾。 美聯社

大聯盟近日有許多強投手肘受傷，球員工會指控與投球計時器有關，大聯盟官方否認這個說法，不過洋基王牌柯爾（Gerrit Cole）直言，對大聯盟官方的回應感到沮喪。

大聯盟開季至今已有多位強投受傷，除柯爾外，守護者王牌畢柏（Shane Bieber）和馬林魚大物培瑞茲（Eury Perez）都確定動TJ手術，賽季提前報銷。勇士火球男史泰德（Spencer Strider）和洋基牛棚羅艾西加（Jonathan Loaisiga）近日也遭遇嚴重肘部傷勢。

柯爾對大聯盟官方的回應不以為然，他表示這種說法目光短淺，「我們真正了解投球計時器的影響，可能在5年後。這樣直接否定，對解決問題沒幫助，我認為球員是這一行最重要的部分，對球員的關心，應該是最重要的事。」

柯爾回憶上季手臂發生疲勞情況，他認為投球計時器是原因之一。他也提到因疫情影響備戰時間、嚴抓外部物質和各隊軍備競賽造成投手更用力投球，都是造成投手傷勢的可能原因，「我認為任何一方說這些事對投手的肘部或肩膀沒影響，是不負責任的。」

Gerrit Cole 洋基

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