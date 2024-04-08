MLB／復健賽被運動家3A打爆 韋蘭德樂觀：有完成設定目標
太空人隊41歲塞揚強投韋蘭德（Justin Verlander）今天迎來首場復健賽，面對運動家3A球隊，主投3局狂失7分，不過他自認身體狀況不錯，有達成賽前設定的目標。
韋蘭德解決前4位打者後遭遇亂流，連續被敲6支安打失掉5分，他本場用65球完成3局，總共投出6次三振，被敲7支安打，失7分（6分自責），最快球速達95.5英里（約154公里）。
韋蘭德受訪時直言這不是最好的結果，但有實現健康投65球的目標，「在理想狀態下，能在對的時機登板，一切都和你想的一樣好。不過這不是理想世界，我的進度有點落後，控球還有點不穩定，上投手丘是解決問題的唯一方式。」
太空人總教練艾斯帕達（Joe Espada）則稱讚韋蘭德的表現，「他看起來還不錯，投出95英里速球，也投出一些好的滑球，希望他明天身體感覺很好。」
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