MLB／去年被新人聯盟打爆 前藍鳥王牌馬諾亞又遭1A慘電

前藍鳥王牌投手馬諾亞（Alek Manoah）去年陷入大低潮，曾被新人聯盟球隊打爆。本季因受傷不在開季名單，今天在1A投復健賽，主投1.2局就狂失7分退場。

馬諾亞首局就先連投4保送，前18球只有2好球。馬諾亞總計只投1.2局，58球中只有26好球，投出4保送、1觸身球和2次三振，被敲5安失7分（6分自責）。大聯盟官網報導提到，面對經驗不足的1A打者，馬諾亞本場只製造3次揮空。

報導指出，藍鳥對馬諾亞狀態可以更有耐心，因為目前弗朗西斯（Bowden Francis）擔任五號先發，目前在3A的羅德里奎茲（Yariel Rodriguez）可以隨時進入輪值，且牛棚有懷特（Mitch White）和艾斯皮諾（Paolo Espino）兩名長中繼。

馬諾亞前年先發31場，主投196.2局投出180次三振，防禦率2.24，美聯塞揚獎票選排名第3。沒想到去年表現一落千丈，先發19場，防禦率5.87，今年春訓表現仍不理想，層主投1.2局失4分，接著就因右肩傷勢休兵。