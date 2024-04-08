MLB／鍾情太空人巨投韋蘭德35號 鄧愷威盼投球更霸氣

台灣投手鄧愷威升上大聯盟後，沿用春訓巨人隊給的70號背號，他說，這個數字不錯「很好記」，不過如果有選擇機會，35號可能會是考慮的背號，因為這是他的偶像太空人強投韋蘭德（Justin Verlander）的背號。

現年41歲的韋蘭德生涯拿過3座賽揚獎，在25歲的鄧愷威心中，他與效力聖地牙哥教士隊的日本球星達比修有共同欣賞的前輩，鄧凱威覺得達比修有球種多元且善用各種武器與打者周旋，是個很聰明的投手，至於韋蘭德在球場展現的則是強大壓制力的「霸氣」。

鄧愷威認為，霸氣背後是信心的展現，不只對決的打者感覺得到這股氣勢，場上的教練、隊友、對手都會有感覺，這也是他希望自己能持續增強的心態，因為現在投球有時還會想太多，「可以更專注地去想著攻擊好球帶」。

他表示，升上大聯盟後，更要強化信心，期盼投球能學習偶像更加霸氣。

鄧愷威目前沿用春訓時球隊給的70號背號，他開玩笑說，這個數字不錯「很好記」，不過如果有選擇機會，韋蘭德的35號可能也是考慮的背號。

至於另一位偶像達比修有，鄧愷威日前收到他的簽名手套，今天兩人在賽前交談，達比修有告訴鄧愷威有看到初登板的新聞，以及鄧愷威拿著簽名手套的照片，看見鄧愷威把照片設定在IG上PO文的第一篇「很感動」。

鄧愷威美西時間3月29日升上大聯盟，31日客場出戰聖地牙哥教士的比賽中，完成了大聯盟生涯初登板紀錄。不過在5日返回巨人主場進行主場開幕系列戰後，由於3天派出的先發投手都吃下長局數，且比賽戰情膠著，因此設定為長中繼任務的鄧愷威還尚未有第二度的登板機會，目前持續在牛棚待命。

接下來3天，巨人隊將在主場迎戰華盛頓國民隊。