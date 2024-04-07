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MLB／回應球迷熱情 鄧愷威：有你們我不孤單

中央社／ 舊金山6日專電
巨人今天主場對教士，儘管比賽結束天色已晚，大批台灣球迷留在球場內或前往球員休息室外耐心等候，希望能與鄧愷威合照，他今天感性表示，知道有很多人在為他打氣，「有你們我不孤單」。（鄧愷威提供）
巨人今天主場對教士，儘管比賽結束天色已晚，大批台灣球迷留在球場內或前往球員休息室外耐心等候，希望能與鄧愷威合照，他今天感性表示，知道有很多人在為他打氣，「有你們我不孤單」。（鄧愷威提供）

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巨人主場開幕系列戰，旅美台灣投手鄧愷威感受到台灣球迷在現場的熱情支持，他今天感性回應，知道有很多人在為他打氣，雖然有時候專注場上沒辦法當下回應，但「有你們我不孤單」。

巨人今天主場對教士以0：4吞敗。儘管比賽結束天色已晚，大批台灣球迷留在球場內或前往球員休息室外耐心等候，希望能與鄧愷威合照，有不少小朋友拿著棒球找他要簽名，鄧愷威有求必應。

3月29日升上大聯盟後，鄧愷威感受到台灣球迷的熱情，這兩天巨人球場內，不少人拉起中華民國國旗展現支持。他貼心表示，自己專注於場上，由於現場人很多，有時會不小心忽略球迷，有點抱歉。

鄧愷威說，「不管是我旅美後認識我的人，在去年世界棒球經典賽認識我的人，或我上大聯盟後認識我的人，這一路走來，我都很謝謝他們」。

與40多人一同到場觀賽的台灣球迷高苙凱說，今天用實際行動來幫鄧愷威加油，大家都會跟他站在一起，希望他能在大聯盟立足，鼓勵更多後進。

鄧愷威今天持續進牛棚練投，隨時調整好狀態，等待再度登板的機會。他說，很高興這幾天看到大家到場為他打氣，讓他感覺到不是自己一個人在美國打拚，「有你們我不孤單」。

大聯盟 巨人 鄧愷威

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