MiLB／林振瑋本季初登板飆160火球 李灝宇敲2A首轟

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本季從底特律老虎小聯盟2A起步的旅美小將李灝宇今天敲出本季首轟，全場演出3安猛打賞；聖路易紅雀隊1A的台灣投手林振瑋本季初登板，先發4局失2分，飆出超過160公里火球。

老虎隊2A今天對上國民隊2A的賽事，李灝宇先發打第6棒、擔任二壘手，2局上擊出游擊方向滾地球，靠著對方失誤上壘；3局上二壘有人時，敲出安打送回1分，接著還演出盜壘成功；5局上雖然擊出雙殺打，不過8局上轟出陽春砲，本季首轟出爐，也是他在2A首轟；9局上再敲一壘安打。

A two-hit night for Hao-Yu Lee as he hits a bomb to left, 105 MPH off the bat, his first home run in a @erie_seawolves uniform pic.twitter.com/QXBrnlCbUk — Tigers ML Report (@tigersMLreport) 2024年4月7日

總計李灝宇5打數敲出3支安打，包括1發全壘打，跑出1次盜壘，包辦2打點、3得分，本季目前出賽2場，打擊率3成75，最終老虎隊2A以8比2擊敗國民隊2A。

小聯盟1A賽事，紅雀隊1A投手林振瑋本季初先發登板，首局就演出3上3下、飆出2次三振，最快球速飆到100英里（約160.9公里）。2局上林振瑋遇到亂流，接連被敲一壘安打、三壘安打掉1分；3局上一度遇到一、三壘有人危機，不過順利化解、沒有掉分。

林振瑋在第4局丟出觸身球保送後，連續製造3次滾地球出局。總計林振瑋此戰用67球先發投4局，被敲3支安打，投1次保送、3次三振，失掉2分，最後無關勝敗，目前防禦率4.50。