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MLB／小熊官網自嘲不必太驚慌 「3億男」山本由伸做了該做的事

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
小熊今天遭到山本由伸的封鎖。 法新社
小熊今天遭到山本由伸的封鎖。 法新社

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小熊隊今天在芝加哥主場無法突破山本由伸的封鎖，被他賞了8次三振，全場更是吞下15K，終場以1：4不敵道奇隊、終止5連勝，小熊官網「無奈」指出，不必太驚慌，這是身價近4億美元投手做了該做的事。

道奇和山本簽下12年3億2500萬美元合約， 另需支付他的老東家日職歐力士隊5062萬5千美元入札金，本季第3場先發投5局只被小熊揮出3支安打、無失分，奪下轉戰大聯盟首勝。

小熊今天賽前團隊上壘率3成84、單場平均得7分、被三振率15.4%、保送率14%都是大聯盟最佳數字，但總教練康索（Craig Counsell）說：「數據不可能持續，努力做好自己的工作最重要。」

山本登板後，小熊打線真的吃足苦頭，首局攻占滿壘連吞3K，2局下兩出局後再度滿壘，又是三振留下殘壘，對他的曲球幾乎完全無解，單場15K也是本季最慘紀錄。

山本化解前兩局危機後，接下來連續解決9名打者，第3到5局都讓小熊三上三下，用80球完成5局任務。康索說：「前兩局對山本施加一些壓力，可惜無法突破，然後他開始掌握節奏；很遺憾這就是對戰好球員發生的情況，對吧？有得分機會要想辦法突破。」

大聯盟 小熊隊 道奇

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