MLB／7年2.45億美元只投528球 天才小史確定從國民退休

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國民隊「天才小史」史特拉斯堡（Stephen Strasburg）確定退休了，大聯盟官方今天正式把他列入退休名單，這位生涯一再受傷的傳奇投手終於高掛球鞋。

史特拉斯堡是2009年選秀狀元，隔年6月登上大聯盟，生涯13年247場先發，戰績113勝62敗、防禦率3.24，代表作是2019年18勝奪下國聯勝投王，並在世界大賽對太空人隊投出兩勝，幫助國民奪下隊史首冠，也獲選MVP。

另外，史特拉斯堡2014年也以242K奪下國聯三振王，生涯曾有3次單季飆出200K以上。

史特拉斯堡現年35歲，2020到22年合計只出賽8場、31.1局，投出1勝4敗，去年完全休兵，8月就傳出不再嘗試恢復投球投球，今年完全沒有出賽紀錄，早就傳出可能退休一事，大聯盟官方今天形同證實此事。

國民在2019年12月和史特拉斯堡簽下7年2億4500萬美元合約，平均年薪3500萬美元，將到2026年才結束；他在這份合約生效後，只投了528球，去年、今年都未參加春訓。