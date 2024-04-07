快訊

花蓮強震直升機救出大同大禮部落9人 嬤：沒有藥、只能吃野菜不敢出門

放入購物車之前多注意 超市買生肉若有這個跡象可能已不新鮮

大學倒閉誰的錯？專家嘆頻錯失機會 李遠哲出書駁質疑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／7年2.45億美元只投528球 天才小史確定從國民退休

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
國民隊「天才小史」史特拉斯堡正式高掛球鞋。 美聯社
國民隊「天才小史」史特拉斯堡正式高掛球鞋。 美聯社

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

國民隊「天才小史」史特拉斯堡（Stephen Strasburg）確定退休了，大聯盟官方今天正式把他列入退休名單，這位生涯一再受傷的傳奇投手終於高掛球鞋。

史特拉斯堡是2009年選秀狀元，隔年6月登上大聯盟，生涯13年247場先發，戰績113勝62敗、防禦率3.24，代表作是2019年18勝奪下國聯勝投王，並在世界大賽對太空人隊投出兩勝，幫助國民奪下隊史首冠，也獲選MVP。

另外，史特拉斯堡2014年也以242K奪下國聯三振王，生涯曾有3次單季飆出200K以上。

史特拉斯堡現年35歲，2020到22年合計只出賽8場、31.1局，投出1勝4敗，去年完全休兵，8月就傳出不再嘗試恢復投球投球，今年完全沒有出賽紀錄，早就傳出可能退休一事，大聯盟官方今天形同證實此事。

國民在2019年12月和史特拉斯堡簽下7年2億4500萬美元合約，平均年薪3500萬美元，將到2026年才結束；他在這份合約生效後，只投了528球，去年、今年都未參加春訓。

Stephen Strasburg 國民 大聯盟

延伸閱讀

中職／獅隊攻破徐若熙關鍵在邱智呈 林安可跳粒保神曲沒預習

MLB／鄧愷威家人齊聚巨人球場 祝延續夢想成台灣驕傲

MLB／鄧愷威巨人主場開幕戰亮相 聽見唱名起雞皮疙瘩

MLB／鄧愷威走出經典賽陰影 靠巨人心理教練每天談心

相關新聞

MLB／山本由伸5局8K好投勇奪首勝 隊友啤酒浴加料

道奇隊山本由伸展現他的王牌實力，今天作客面對小熊隊先發5局無失分、8次三振，幫助球隊以4：1贏球，他也獲得大聯盟生涯首勝...

MLB／開季前兩戰慘挨4轟 前田健太吞下轉戰老虎首敗

老虎隊日籍投手前田健太今天登板，對運動家隊先發5.2局失3分，老虎終場0：4落敗，前田轉隊首勝仍未開張，還吞下第1敗。

MLB／7年2.45億美元只投528球 天才小史確定從國民退休

國民隊「天才小史」史特拉斯堡（Stephen Strasburg）確定退休了，大聯盟官方今天正式把他列入退休名單，這位生...

MLB／海盜未來雙王牌！瓊斯平大谷紀錄、史肯斯K爆3A打者

海盜隊開季戰績長紅，頗有終結重建黑暗期之勢，其中投手群的新星竄起更是一大看點，農場前兩名新秀投手瓊斯（Jared Jones）、史肯斯（Paul Skenes）今天先後在大、小聯盟登板都展現驚人壓制力

MLB／擊了！ 天使瑞登靠超鳥安開胡 上次敲安隊友還在大學

「擊了」！天使隊明星三壘手瑞登（Anthony Rendon）本季改打開路先鋒表現依舊令人失望，賽前合計5場、19打數安打掛蛋，更慘遭主場球迷狂噓，不過今天他終於擺脫無安打惡夢，敲出本季首安，無奈球隊

MLB／大谷翔平連兩場全壘打 再2轟追平前輩松井秀喜紀錄

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇隊日本球星大谷翔平於美國時間本月5日敲出本季第2轟。不過接到這顆全壘打球的小熊隊球迷爽快地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。