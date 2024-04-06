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MLB／海盜未來雙王牌！瓊斯平大谷紀錄、史肯斯K爆3A打者

聯合新聞網／ 綜合報導
海盜隊新秀投手瓊斯生涯前兩場先發大秀K功。 法新社
海盜隊新秀投手瓊斯生涯前兩場先發大秀K功。 法新社

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海盜隊開季戰績長紅，頗有終結重建黑暗期之勢，其中投手群的新星竄起更是一大看點，農場前兩名新秀投手瓊斯（Jared Jones）、史肯斯（Paul Skenes）今天先後在大、小聯盟登板都展現驚人壓制力，被看好成為未來輪值兩大支柱。

2020年選秀第二輪被指名的瓊斯季前排名百大新秀第62名，生涯首場大聯盟先發技驚四座，5.2局狂飆10K，今天生涯第二戰對金鶯隊繼續展現K功，在大雪中繳出一場6局失2分、附帶7張國王笑臉的優質先發，不過球隊打線遭到金鶯年輕投手羅德里奎茲（Grayson Rodriguez）封鎖，最終以2：5落敗。

一手招牌火球是瓊斯最好的武器，根據數據專家藍斯（Sarah Langs）統計，瓊斯今天讓金鶯打者頻頻揮空氣，整場高達43次揮空，追平了大谷翔平2018年生涯第2場登板寫下的最多揮空紀錄。

海盜狀元郎史肯斯今天不約而同迎來了本季3A第2場先發，今天先發3局僅用44球，僅被敲出1安、送出1保送，另外投出6次三振，賽後無關勝負，持續以表現屠宰小聯盟打者。

包含首戰9上9下，史肯斯兩場小聯盟先發合計6局飆出11K，表現堪稱完美，今天他44球就有13球速度破百，均速高達99.8英哩，這數字超越了上季道奇隊米勒（Bobby Miller）全聯盟最高的99.1英哩，依照史肯斯在3A的表現，美媒預估暑假就有機會升上大聯盟。

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