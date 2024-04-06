MLB／大谷翔平砲管疏通連兩場開轟 道奇教頭：應該是雙響砲

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道奇隊今天在打擊戰中以7：9不敵小熊隊，陣中日籍球星大谷翔平的砲管疏通，有了本季第一轟後，今天再敲第二轟，連兩場開砲，總教練羅伯茲（Dave Roberts）更透露，其實大谷今天應該是雙響砲。

大谷此役5打數敲出2安打、2分打點、跑回2分，面對小熊先發投手漢崔克斯（Kyle Hendricks），首打席敲出二壘打，第3打席在第5局將他的79.4哩變速球掃出一發右外野線邊的兩分砲。

羅伯茲表示，翔平先前的擊球節奏、機制稍微有點不穩定，但現在的擊球感覺看起來相當好，也把球看得更清楚，今天有全壘打、有二壘打，「還有一球看起來像是全壘打，所以我覺得他越來越順了。」

羅伯茲指出，大谷在第8局的中外野飛球出局，若非受到芝加哥瑞格利球場當時風勢影響，以擊球初速及彈道來看，其實應該也是全壘打。根據數據顯示，這球擊球初速110.2哩、仰角36度，在Statcast啟用後共計20球相同數值，其中18球是全壘打。