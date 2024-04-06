MLB／洋基主場開幕戰不敵藍鳥 賽前有感地震意外成焦點

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

紐約洋基（Aaron Judge）今天打主場開幕戰，賽前發生罕見有感地震。總教練布恩以為是球場音響作祟；隊長賈吉賽後被追問地震時在哪，露出尷尬笑容不願作答，為記者會添笑料。

台灣歷經25年來最強烈地震後不久，美國東北部5日上午發生芮氏規模4.8地震，震央在紐澤西州，位於紐約市布朗克斯區的洋基球場也能感受到地震。洋基當時在賽前打擊練習，托瑞斯（Gleyber Torres）持續揮棒，絲毫不受影響，下午的比賽也如期進行。

布恩（Aaron Boone）隨後向媒體表示，地震時感受到地面震動，以為是球場音響系統作祟。在加州成長的他以往對地震司空見慣，還跟媒體分享大學時有次地震隊友驚慌失措，從樓梯摔下受傷的往事。

對紐約客而言，有感地震則是新鮮事，市長亞當斯（Eric Adams）還需要開記者會呼籲民眾不要驚慌。

賈吉在賽後記者會表示，賽前有感覺到地震，跟以往球場震動不太一樣。面對媒體追問地震時在哪，賈吉笑著表示「我不想說」，心神領會的記者不禁大笑，洋基公關人員代答「不予置評」才化解尷尬場面。

轉戰洋基後首次主場出賽的明星外野手索托（Juan Soto）說，地震時在按摩，全身放鬆，所以沒什麼感覺。

洋基上季82勝80敗，為1992年以來最差戰績，休賽季從聖地牙哥教士換來打擊實力出眾的索托，深受球迷期待。披上條紋衫後首次在主場出戰，開賽球迷輪流唱名，點到索托時，他特地轉身面對觀眾席脫帽鞠躬，向熱情球迷致意。

許多球星在洋基球場比賽前都會緊張，索托則不同。他說，昨晚無比興奮，早早上床睡覺，整晚「睡得跟嬰兒一樣好」。

洋基主場開幕戰 美聯社

不過，索托此役4打數未敲安打，苦吞2次三振。8局下遭三振後明顯動怒，甩棒且丟頭盔，賽後為此行為致歉。

洋基先發投手史卓曼（Marcus Stroman）主投6局無失分，但隊友未提供火力支援。洋基終場0比3不敵多倫多藍鳥，本季第2度遭對手完封，開季戰績6勝2敗。

25歲的索托賽季結束後可投入自由球員市場測試身價，洋基以包含農場大物投手的包裹將他從教士換來，是否只能用一季，充滿變數。

賈吉賽後談到索托時說：「如果他想待在這邊，就會待在這邊；如果他想去別的地方，就會去別的地方。現在我專注於盡所能幫助他，確保他穿著條紋衫打出優異的一季，幫我們贏很多比賽。」

布恩與索托共事近2個月，對他熱愛棒球、精益求精的態度印象深刻。布恩說：「喜歡在場上打球是一回事，場外才真正知道一名球員有多愛棒球。他深愛棒球，也展現敬業態度，不只安於當最強打者，更想成為全能球員。」