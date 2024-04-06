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MLB／鄧愷威走出經典賽陰影 靠巨人心理教練每天談心

中央社／ 洛杉磯5日專電
台灣投手鄧愷威（圖）3月30日在聖地牙哥教士主場的牛棚練投。 中央社
台灣投手鄧愷威（圖）3月30日在聖地牙哥教士主場的牛棚練投。 中央社

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美國職棒重視球員心理強韌度，舊金山巨人隊設專任心理教練，台灣投手鄧愷威去年經典賽失利，返美後心理教練每天找他談話，照顧他的心情。

25歲的鄧愷威是現役大聯盟唯一台灣球員，在巨人隊牛棚擔任長中繼。他去年首披國家隊戰袍，打2023年世界棒球經典賽（WBC），表現不如球迷預期，控球失準，僅投7球留下滿壘局面。

鄧愷威向中央社透露，經典賽之後回到美國，隊上心理教練每天找他談心。他笑說：「大概怕我心態崩潰。」

鄧愷威回憶去年春訓，每天向心理教練的辦公室報到。聊天內容其實很簡單，他說：「他會問我，今天投球感覺怎麼樣？如果有比賽，會問我今天目標是什麼？有什麼計畫？」

鄧愷威說，有人聊聊眼前的目標與計畫，對球員有安心效果，幫他「把棒球以外的事情丟掉，不會想太多」。

美職業運動或大學校隊，心理教練（Mental SkillsCoach） 多是運動員出身、具心理諮商專業；巨人無論小聯盟、大聯盟都有心理團隊，助球員提升運動表現、調適壓力、建立自信、面對受傷低潮等挫折。

鄧愷威坦言，經典賽挫敗沒有影響他回美國之後的表現，他告訴自己「就是一場比賽而已，我未來還有很多比賽，不會因為這樣有什麼困擾」。他笑說：「大概射手座神經比較大條。」

鄧愷威站穩大聯盟關鍵就在心理。巨人教練團多次強調，鄧愷威投球具大聯盟水準，只要控球準確，把球投進好球帶，一定能在大聯盟成功。

鄧愷威坦言，控球關鍵在動作穩定度，然而心理狀態會影響身體，「平常很輕鬆去投的時候，身體可以很穩定」。但在高壓力情境下，投手想用力飆、或想把球控到完美位置，就會出現身體僵硬的問題。

鄧愷威表示，今年春訓受傷，沒在大聯盟熱身賽上場，稍微影響他融入比賽，上場難免太興奮，但經過一個星期，他歷經升上大聯盟、牛棚待命、達成初登板之後，目前感覺很自在。

巨人總教練梅爾文（Bob Melvin）向中央社記者表示，菜鳥球員挑戰大聯盟，養成強壯心態沒有捷徑，答案就是別想太多，透過一場一場比賽累積經驗，放開身心，享受棒球。他認為隊上的韓國球員李政厚就很輕鬆自在。

大聯盟 巨人 鄧愷威

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