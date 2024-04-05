MLB／馬林魚8連敗聯盟唯一0勝 再傳準王牌新星整季報銷

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馬林魚今天牛棚在第七局放火搞砸勝利，以5：8不敵紅雀苦吞開季8連敗，也是聯盟唯一尚未贏球隊伍。更糟的是因手肘不適缺席開季的準王牌新星培瑞茲（Eury Perez）確定要開手肘韌帶置換手術，本季確定報銷。

年僅20歲的培瑞茲是在去年登上大聯盟，立刻就投出準王牌架式，先發19場主投91.1局就送出108K，僅被打72支安打，防禦率是亮眼的3.15，因隊友支援不夠才讓他只有5勝6敗。

培瑞茲是在春訓中期發生手肘發炎狀況，原本認為經過短暫休息後就能恢復投球，雖然錯過開季、但預估最快4月某個時間點就能歸隊。但在最近一次牛棚日後感到手肘緊繃，經過進一步檢查確定要開TJ手術，形同整季報銷。

馬林魚已在去年季末折損動TJ的塞揚「魚王」阿爾卡塔拉(Sandy Alcantara)，投手大物培瑞茲也在今天跟進，等於陣中兩大強投本季都報銷，輪值大受衝擊。好在另2名主力投手卡布瑞拉(Edward Cabrera)與賈瑞特(Branton Garrett)已展開復健賽，但首要之務還是得力拼盡快開胡。