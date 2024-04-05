快訊

寶林案傳好消息！加護病房2患者好轉恢復意識 可望移除葉克膜

她驚見超商ATM旁多1機器「盼更多店有」 網眼睛一亮：我超需要

高鐵板橋站旅客自述「頭暈」跌落月台 3列車緊急停車

MLB／馬林魚8連敗聯盟唯一0勝 再傳準王牌新星整季報銷

聯合新聞網／ 綜合報導
馬林魚準王牌新星培瑞茲（Eury Perez）確定要開手肘韌帶置換手術，本季確定報銷。 法新社
馬林魚準王牌新星培瑞茲（Eury Perez）確定要開手肘韌帶置換手術，本季確定報銷。 法新社

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

馬林魚今天牛棚在第七局放火搞砸勝利，以5：8不敵紅雀苦吞開季8連敗，也是聯盟唯一尚未贏球隊伍。更糟的是因手肘不適缺席開季的準王牌新星培瑞茲（Eury Perez）確定要開手肘韌帶置換手術，本季確定報銷。

年僅20歲的培瑞茲是在去年登上大聯盟，立刻就投出準王牌架式，先發19場主投91.1局就送出108K，僅被打72支安打，防禦率是亮眼的3.15，因隊友支援不夠才讓他只有5勝6敗。

培瑞茲是在春訓中期發生手肘發炎狀況，原本認為經過短暫休息後就能恢復投球，雖然錯過開季、但預估最快4月某個時間點就能歸隊。但在最近一次牛棚日後感到手肘緊繃，經過進一步檢查確定要開TJ手術，形同整季報銷。

馬林魚已在去年季末折損動TJ的塞揚「魚王」阿爾卡塔拉(Sandy Alcantara)，投手大物培瑞茲也在今天跟進，等於陣中兩大強投本季都報銷，輪值大受衝擊。好在另2名主力投手卡布瑞拉(Edward Cabrera)與賈瑞特(Branton Garrett)已展開復健賽，但首要之務還是得力拼盡快開胡。

復健 手術

相關新聞

MLB／大谷首轟球怎換回？女球迷控道奇來硬的讓她沒得選擇

大谷翔平的2024年球季風波不斷，昨天喜敲本季首轟，卻傳出接到全壘打球的女球迷控訴遭道奇球團施壓，要脅若不同意交換將不會...

MLB／鄧愷威飆出大聯盟等級轉速 歸功巨人科學化訓練

台灣投手鄧愷威的球威受教練團肯定、轉速高於大聯盟平均水準；他向中央社表示，歸功巨人運動科學團隊，訓練依照科學數據，不像以...

MLB／馬林魚8連敗聯盟唯一0勝 再傳準王牌新星整季報銷

馬林魚今天牛棚在第七局放火搞砸勝利，以5：8不敵紅雀苦吞開季8連敗，也是聯盟唯一尚未贏球隊伍。更糟的是因手肘不適缺席開季的準王牌新星培瑞茲（Eury Perez）確定要開手肘韌帶置換手術，本季確定報銷

MLB／洋基開賽強碰日蝕延後4小時 守護者主場也跟進

美國時間4月8日的洋基與馬林魚隊之戰，將延後4小時開打，原因也算「天災」，避開可能撞上的日蝕時間，守護者隊的主場開幕戰也...

MLB／大都會推皇后區文化慶典 本季確定不辦台灣日

美國職棒大聯盟紐約大都會今天宣布8月將舉辦皇后區文化慶典，以多元文化共融為由，捨棄以往單獨舉辦族裔主題日的做法，有近20...

MLB／「0轟自己也會焦慮」 大谷終於敲轉戰道奇首轟

球季開打後第9戰、第41打席，大谷翔平終於敲出轉戰道奇隊的第1轟，沒讓個人開季連續未開轟乾旱繼續下探，也幫助道奇締造開季...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。